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GAZİOSMANPAŞA'DA KANLI SOYGUN : 1'İ AĞIR 2 YARALI  - 2

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle sakini yaralandı. Olay,...

GAZİOSMANPAŞA'DA KANLI SOYGUN : 1'İ AĞIR 2 YARALI  - 2

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle sakini yaralandı.
Olay, Gaziosmanpaşa’nın Karayolları Mahallesi’nde bulunan 577’nci Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız bir otomobille bakkal dükkanının önüne gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, içeriye girdi. Soyguncular bir miktar para ile sigaraları aldı. Bu sırada  bakkal Ali Yavuz ve mahalle sakini Eyüp Tuna soyguncuları engellemeye çalıştı. Soyguncuların ateş açması sonucu Ali Yavuz göğsünden,  Eyüp Tuna ise bacağından yaralandı. Maskeli soyguncular geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, göğsünden vurulan Yavuz’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken kaçan soyguncular aranıyor


Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Görgü tanığı ile röp.
-Detaylar

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