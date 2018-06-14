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GAZİOSMANPAŞA'DA HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (EK GÖRÜNTÜYLE)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL   Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen  itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.    Gazi...

GAZİOSMANPAŞA'DA HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (EK GÖRÜNTÜYLE)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL  
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen  itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. 
 
Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05:30 sıralarında İETT Garajı'na giden 34 FC 5128 plakalı  İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. 
 
OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi. 
 
TEPKİLER NEDENİYLE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı. 
 
OTOBÜSÜN İÇİNDEN MOTOSİKLET ÇIKTI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Olay yeri inceleme ekipleri de otobüste ve çevrede çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü dökümü:
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(Cep telefonu kamerası)
-Alev alev yanan otobüs 

(AKTÜEL)
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Polis ekipleri
-Toplanan vatandaşlar
-Camı kırılan bina
-Tabelası yanan market
-Röportaj
-Olay yeri imnceleme ekibi EK
-Otobüs içindeki motosiklet EK
-Zarar gören otomobil ve sürücüsüEK
-Genel ve detay görüntüler
 

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