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GAZİOSMANPAŞA'DA ÇATI YANGINI; 200 GÜVERCİN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL() Gaziosmanpaşa'da 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binada bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü. Çatının alev alev yanma anı cep telefonu...

GAZİOSMANPAŞA'DA ÇATI YANGINI; 200 GÜVERCİN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL()
Gaziosmanpaşa'da 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binada bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü. Çatının alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatı katında başlayan yangın büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü.
 
"200 GÜVERCİN ÖLDÜ"
Mahalle Muhtarı Can Sarıoğlu, "Yangın çatıda olmuş. Evlerimizde bir hasarımız yok. Çok şükür. Can kaybımızda yok. Şu anda sadece çatı yandı. İçeri de bulunan eşyalar zarar gördü. Bunun dışında başka bir sıkıntı yok. 200 tane güvercin kuşun öldüğü söyleniyor, besleniyordu. Şu anda son durum itfaiye görevlerinin söndürme ve soğutma işlemlerinin bitmesinden sonra belli olacak" dedi.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekipleri
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Yanan çatı
-Muhtar Can Sarıoğlu röp
-Genel ve Detaylar
 


 

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