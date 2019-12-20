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GAZİLERDEN "SEHVEN EMEKLİLİK" AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Oktay Kaya, 227 gazinin "sehven emekli" edildikleri gerekçesiyle maaşlarının kesildiği...

GÜNDEM 20.12.2019, 17:11
GAZİLERDEN "SEHVEN EMEKLİLİK" AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,
Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Oktay Kaya, 227 gazinin "sehven emekli" edildikleri gerekçesiyle maaşlarının kesildiği ve engelli olarak işe girenlerin, engellilik haklarının ellerinden alındığını söyledi.
Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 17 Aralık günü 227 gazinin emekli maaşlarının kesildiği ve engelli olarak işe girenlerin engellilik haklarının ellerinden alındığı duyurulmuştu. 
İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Oktay Kaya, karar üzerine maaşları kesilen bazı gazilerle Pendik'teki dernek binasında bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Oktay Kaya, “Gazi olan arkadaşlarımıza devlet bir iş hakkı vermişti. Herkes bir kurumda işe girdi. Kurumlara bedensel engelleri raporlanarak sunuldu. 2013 yılındaki yasadan önce gaziler engelli gibi 3 bin 600 günü doldurup, 15 yıllık sürelerini doldurduktan sonra emekli olabiliyordu. 2013 yılından önce emekli olan arkadaşlarımız maaşlarını almaya devem ediyor. 2013 yılından sonra emekli olanlara 'sehven emekli edilmiştir' denildi. 6 yıldır bu arkadaşlarımız maaş alıyor. 6 yıldır bu kadar yanlış olur mu? Şu an bu sayı 277 kişi. Bu 400'ün üzerine çıkacak. 2013 yılından sonra emekli olan arkadaşlarımızın ikinci sefer çalıştığı kurumdan emekli olmalarının önü kapatıldı. Eli, kolu, gözü olmayan arkadaşlarımıza 65 yaşına kadar çalış diyorlar. Mahir arkadaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken emekli olabilirsin yazısı geliyor. İstifasını veriyor, tazminatını alıyor. 9 ay sonra yazı geliyor 'biz seni yanlışlıkla emekli ettik' diye. İki yıldır SGK ile davası devam ediyor. Bu şekilde maaşı askıda kalan arkadaşlarımız da var" dedi. 

"HİÇBİR GAZİ 65 YAŞINI GÖREMİYOR"
Terhis olmasına 63 gün kala, 2007 yılında Şırnak Silopi'de Kuzey Irak sınırında mayın patlaması sonucu iki gözünü de kaybeden Gazi Ahmet Kayaoğlu, “Sosyolojik ve psikolojik olarak hayata dönmemiz için devlet tarafından bize verilen iş hakkıyla çalışıyoruz. Bizler 15 yılda emekli olabiliyorduk. Zaten hiçbir gazi 65 yaşını göremiyor. Ateşli silahlardan dolayı arsenik, kanser gibi vakalarla karşılaşıyoruz.  Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

“BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ
18 yaşında 15 günlük askerken Şırnak'ta piyade astsubay olarak görev yaptığı sırada mayına basarak sol bacağını kaybeden Zülfikar Kaçan da, "Bu ülke için büyük bir bedel ödedim. Yaralandım, emekli oldum. Daha sonra devletin bize verdiği hakla 18 yıl çalıştım. Primlerimi ödedim. İkinci kez emekli oldum. 4 yıl bana maaş ödedikten sonra 'ben seni yanlış emekli etmişim, maaşını kesiyorum' dedi. Devlet yanlış yapmaz. Yapmamalı. Aynı devletin kurumu bana 'emekli olabilirsin' yazısı verip, 4 yıl sonra 'ben seni yanlışlıkla emekli ettim' dememeli. Burada büyük bir mağduriyet söz konusu. Hepimizin hayata dair planları var. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
-Basın açıklaması
-Mağdur gazilerle röportaj
-Genel ve detay


 

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