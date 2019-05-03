Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde lastiği patlayan tarım işçilerini taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı. Olay, Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana...

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde lastiği patlayan tarım işçilerini taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.
Olay, Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Metin Koyuncu yönetimindeki 01 VBN 92 plakalı kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada kamyonette bulunan ve havuç bahçelerinde çalıştıkları öğrenilen aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328