Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
Ünlü tekstilci tente faciasında öldü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
Emniyete girmek isteyen terörist öldürüldü
Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente kazası: 1 ölü çok sayıda yaralı
Ataköy'te tente namaz kılanların üstüne...

Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı.

Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1'i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne terörist saldırının gerçekleştiği Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğu otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.



GAZİANTEP, (DHA)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55