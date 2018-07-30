Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına FETÖ gözaltısı

Özkan ARSLAN/ANKARA,()-ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltın kararı verildi. Bu kişilerin daha önce kurum tarafından FETÖ şüphesi nedeniyle ihraç edilen kişiler olduğu belirtildi. Yapılan operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.