Gazi Kent Ormanı'nda cephane bulundu!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine Sultangazi Gazi Kent Ormanı'nda örgütsel mühimmat ve patlayıcı madde olduğu yönünde bir ihbar geldi.



TEM ekipleri bunun üzerine harekete geçerek ihbarı değerlendirdi ve bugün ormanda kazı çalışması başlattı. Yapılan aramada çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme, ateşleme fünyesi, çeşitli silahlara ait şarjörler ile kısa ve uzun namlulu silahlarda kullanılan mermiler ele geçirildi. TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.