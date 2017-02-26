GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Avrupa Gazeteciler Derneği yarın saat 15.00'te İstanbul'da basın toplantısı için bir araya gelecek.



Toplantıda gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiği, gazeteciliğin ve dayanışmanın suç olmadığı vurgulanacak. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için çağrı yapılacak.



Türkiye'de halkın haber alma hakkının önündeki engellerin kaldırılması, gazetecilik mesleğinin hedef gösterilmeden, saldırıya uğramadan, tutuklanmadan yapılabilmesi için bir araya gelen meslek örgütlerinin basın toplantısı TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılacak.



Toplantı TGC , Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından düzenleniyor.



Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, IPI İngiltere Ulusal Komitesi, BBC İskoçya Sorumlu Müdürü Sandy Bremner, ARTICLE 19 program sorumlusu Georgia Nash, İsveç PEN Genel Sekreteri Anna Livion Ingvarsson, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Savunu Danışmanı Sophie Busson, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ) Başkanı Otmar Lahodynsky konuşacak.