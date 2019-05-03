GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ /İSTANBUL()

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 60.sını düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. 1 özel toplam 24 ödülün sahiplerini bulduğu gecede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim de bulunan özel bir otelde sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

"60 YILDIR SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN SEVİNÇLİYİM"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Başarı ödüllerinde 60'ıncı yılımızı doldurmuşuz. 60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim" ifadelerini kullandı. Gazeteciliğin saygın meslek ve onur duyulan meslek olduğunu belirten Olcayto törene gelenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ

Haber Kategorisi,

Siyasal dalda, Fırat Alkaç-Eyüp Serbest Hürriyet Gazetesi'nde 23 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan "Sır Mercedes'i Nasıl Bulduk"

Ekonomi dalında, Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi'nde 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan "Emsalsiz İhanet"

Toplum dalında, Dinçer Gökçe Hürriyet Gazetesi'nde 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan "Türkiye'nin Utanç Listesi"

Eğitim dalında, Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi'nde 22 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan "Devlet Okulunda Öğretmen Borsası"

Sağlık dalında, Mert İnan Milliyet Gazetesi'nde 7-8-9 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan "Halk Sağlığına Asbest Darbesi"

Kültür Sanat dalında, Aysel Alp Hürriyet Gazetesi'nde 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan "Peri Bacaları Şaştı Bu işe"

Spor dalında, Atilla Türker Habertürk Gazetesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan "Karabükspor'u Böyle Bitirdiler"

Köşe Yazısı kategorisinde, Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi'nde 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan "Gazeteciler Darbecilikle Suçlanmasınlar Diye"

Araştırma kategorisi, İlker Akgüngör Vatan Gazetesi'nde 15-20 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan "364 No'lu Esir"

Röportaj- Söyleşi kategorisi, Ceren Çıplak Drillat-Süleyman Tosunoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yayınlanan "Sarı Yelekliler"

Sayfa Düzeni kategorisi,

Birinci Sayfa Düzeni dalında, Sinan Alemdar Star Gazetesi'nde 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla

İç Sayfa Düzeni dalında, Nevzat Akdere Posta Gazetesi'nde 20 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan 7.sayfasıyla

Fotoğraf kategorisinde, Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi'nde 30 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan "Cumhuriyet Aşkı"

TV Haber Dalında,

Damla Söken ve Ayhan Dursun 18 Ekim 2018 tarihinde FOX TV'de yayınlanan "İhalesiz Et" başlıklı TV haberiyle

TV Haber araştırma dalında, Serkan Tahmaz 30-31 Mart 2018 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık: Deniz Bitti" başlıklı haber dosyasıyla

TV Haber programı dalında, Kenan Taş 6 ve 13 Ekim 2018 tarihlerinde CNN TÜRK'de yayınlanan "5N1K: Venezuela Özel Dosyası" konulu haber programıyla

TV Belgesel dalında, Cem Fakir 10 Kasım 2018 tarihinde CNN TÜRK TV'de 32.Gün Programında yayınlanan "10 Kasım 1938: Atatürk'ün Son Yolculuğu" adlı belgeseliyle

TV Kültür Sanat dalında, Bora Talat Oyacı ve Yağız Şenkal 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde NTV'de yayınlanan "Ara Güler-Islık Çalan Adam" programıyla

TV Spor Dalında,

Orhan Ayhan 3 Mayıs 2018 tarihinde TRT Spor TV'de yayınlanan "Musolini Kupası" başlıklı programıyla

TV Kamera çalışması dalında,

Berkcan Tuğu 2 Ağustos 2018 tarihinde FOX TV'de yayınlanan "Omuz Omuza" başlıklı görüntüleriyle



Radyo Haber - Program dalında,

Esin Yolçınar 15 Haziran 2018 tarihinde TRT Radyo 1'de yayınlanan "Karanlık Meseleler" adlı programıyla

İnternet kategorisi, İnternet Haber dalında,

İrem Köker 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde www.bbc.com.tr internet sitesinde yayınlanan "ABD Diplomatik Belgelerinde 12 Eylül" başlıklı haberiyle

İnternet Röportaj dalında,

Selin Girit 20 Nisan 2018 tarihinde www.bbc.com.tr sitesinde yayınlanan "Türkiye'de Deizm Tartışması: Muhafazakar Gençlik Dinden Uzaklaşıyor mu?" başlıklı röportajıyla



NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

1982 yılından bu yana Ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkı ve bunu yaparken gösterdiği özenli çalışma nedeniyle Ruhi Sanyer'e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2018 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nü verdi.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.



Görüntü Dökümü:

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-Protokolden detaylar

-Turgay Olcayto konuşması

-Ödül alanlardan detaylar

-Toplu fotoğraftan detaylar