Gazetecilere Saldıran Reynmen, Gözaltına Alındı

Son dönemlerde yıldızı iyiden iyiye parlayan ve son şarkısı Ela'yla Türkiye'nin tüm YouTube rekorlarını kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün gece magazincilerle tartıştı. İddialara göre magazincilere saldıran Reynmen, yaşanan olayın ardından polisler tarafından gözaltına alındı. Reynmen, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza yeni meslekler katıldı. Bu mesleklerden bazıları "YouTuber"lık, "vlogger"lık ve "sosyal medya fenomenliği". Bu sektörlerdeki isimler son dönemlerde iyiden iyiye artmaya başladı.

Son dönemlerin parlayan yıldızlarından bir tanesi olan isimse "Reynmen" ismiyle bilinen Yusuf Aktaş. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sosyal medya platformlarında kısa videolar çekerek ünlenen Reynmen, geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden yayınladığı "Ela" şarkısıyla beklenenin üzerinde bir ilgi gördü ve hatta bazı polemiklere de neden oldu. Son şarkısı Ela şu an itibarıyla 160 milyondan fazla görüntülenen Reynmen, şimdiyse bambaşka bir konuyla karşımıza çıktı.

Reynmen, gece saat 01:00 sularında kendisi ve sevgilisini görüntülemek isteyen magazin muhabirleriyle karşılaştı. Görüntü alınmasını istemediğini ifade eden Reynmen, bir süre sonra magazincilerle tartışmaya başladı. Uzun süren tartışmadan sonra gazeticilere saldırdığı ifade edilen Reynmen, gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan Reynmen, daha sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan anlar kameralara da yansıdı. Show TV muhabirlerinden Akif Yaman'ın "Biraz konuşalım seninle şu ana kadar hiç kamera görüntüleri yok." demesi üzerine Reynmen'in Yaman'ın elinde duran mikrofonu göstererek "Kanka çeksene onu." dediği açıkça görülebiliyor. Yaman'ın durumu izah etmesi üzerineyse Reynmen, akıllı telefonla çekim yapan kameramana yaklaşarak kapatmasını istiyor. Görüntülerin devamındaysa Reynmen'in polis aracında bulunduğu anlar ve sonrasında yaşananlar açıkça görülebiliyor ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın rahatlığı dikkatlerden kaçmıyor. Dilerseniz şimdi, Reynmen'le Show TV muhabirleri arasında yaşanan o anların görüntülerine bakalım.

Show TV muhabirlerinin iddialarına göre Reynmen akıllı telefonu kameramanın elinden alarak çekilen görüntüleri silmeye çalışmış ve ardından Akif Yaman'a tokat atmış. Magazincilerin olay yerinden ayrılarak polis merkezine başvurmaları üzerineyse Reynmen, polisler tarafından yakalanarak Sarıyer Polis Merkezi'ne götürüldü. Reynmen, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.