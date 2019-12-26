GAZETECİ TALAT ATTİLA VE AVUKATINI TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI(Ek bilgiyle)

Ali ABLAY / İSTANBUL,

Gazeteci Talat Atilla ve avukatı Murat Sultansu'yu tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Talat Atilla'nın avukatı Murat Sultansu'yu gizli bir numaradan arayan ve kendisini "Liceli Metin" olarak tanıtan bir kişi, Murat Sultansu'yu ve müvekkili Talat Atilla'yı öldürmekle tehdit etti. Bu tehdit üzerine avukat Sultansu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazeteci Talat Atilla ve avukatı Murat Sultansu'yu tehdit ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kendisini "Liceli Metin" olarak tanıtan şüphelinin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 farklı suç dosyasından arandığı öğrenilen Metin A. olduğu anlaşıldı. Şüpheli Metin A., organize polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramda, sahte kimlik, 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 50 bin dolar ile 35 bin lira para ele geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Metin A., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

