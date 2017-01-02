GAZETECİ ŞIK'IN AVUKATLARI "TUTUKLULUĞA İTİRAZ" DİLEKÇESİ VERDİ, "DERHAL DAVA AÇILSIN" DEDİ

Özden ATİK, İstanbul

Sosyal medya üzerindeki bazı paylaşımları ve yazıları nedeniyle "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Gazeteci Ahmet Şık'ın avukatları, müvekkillerinin tutuklanmasına ilişkin kararı veren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne üst mahkemeye gönderilmek üzere bir itiraz dilekçesi sundu.

"TUTUKLANMASI KANUNA, DOSYA İÇERİĞİNE AYKIRI"

Şık'ın tutuklanmasının hukuka, kanuna ve dosya içeriğine aykırı olduğu belirtilen dilekçede, itirazı değerlendirecek mercii olan İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği'nce daha önce de diğer Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin tutuklanmasına karar verildiğinden bu talebin reddedileceğinin belli olduğu ifade edildi. Dilekçede, buna rağmen Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluna başvurabilmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi zorunluluğu gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulunulduğu anlatıldı.

"DERHAL DAVA AÇILSIN. TUTUKLAMA HAKİMİN SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMESİ"

Ahmet Şık hakkında toplanacak başka delil olmadığından savcılık soruşturmasının tamamlanarak hakkında derhal dava açılması istenilen dilekçede, bunun adil yargılanma hakkının bir gereği olduğu kaydedildi. Dilekçede, mahkemenin "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütlerinin propagandası niteliğindeki açıklamalarının iki örgütün birbirinden farklı olması nedeni ile çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiri ile darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı" tespiti anımsatılarak "tutuklama için hukuki bir neden oluşturmayacak ölçüde hakimin subjektif değerlendirmesi" olduğuna dikkat çekildi.

"TUTUKLAMA KARARI KALDIRILSIN"

Dilekçede, "Ahmet Şık hakkındaki tutuklama kararı delillere dayanmamaktadır. Ama kişi olarak her devirde muhalif bir gazeteci olduğundan tutuklanmıştır. Ahmet Şık gazetecidir. Gazetecilerin hak ve sorumlulukları çerçevesinde haber ve yorum yapmaktadır" denilerek tutuklama kararının kaldırılması talep edildi.

30 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

Ahmet Şık, 30 Aralık 2016 günü İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandıktan sonra "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmıştı.