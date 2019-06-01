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Gazeteci Mevlüt Işık, kabri başında anıldı

  GAZETECİ Mevlüt Işık, ölümünün 31'inci yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda kabri başında anıldı. Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi iken 1 Haziran 1988'de görevli olarak gittiği Büyük Ankara Oteli'nde meydana gelen bir saldırı...

Gazeteci Mevlüt Işık, kabri başında anıldı

 

GAZETECİ Mevlüt Işık, ölümünün 31'inci yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda kabri başında anıldı.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi iken 1 Haziran 1988'de görevli olarak gittiği Büyük Ankara Oteli'nde meydana gelen bir saldırı sonucu 40 yaşında yaşamını yitiren Mevlüt Işık için, ölüm yıl dönümünde kabri başında tören düzenlendi. Törene, Mevlüt Işık'ın gazeteci kardeşi Metin Işık, gazeteci oğlu İlkan Işık, kızı Aybüke Işık ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı'nın yanı sıra yakınları katıldı. Işık'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

'İNŞALLAH MEDYAYA YÖNELİK ŞİDDET DEVAM ETMEZ'

Yusuf Kanlı, Cemiyet olarak 31 yıldır gazeteci Mevlüt Işık için anma töreni düzenlediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Mevlüt Işık çok genç yaşta, 40 yaşında bir şiddete maruz kaldı ve bu hayattan koparıldı. Tabii ki insanlar doğumla ölüm kapısı arasındaki yolculuğu nasıl yaptıklarıyla, nasıl geçirdikleriyle önemlidirler ama erken yaşta hayattan koparılmak acı veriyor. 31'inci yıl dönümünde, sevdiğimiz, saydığımız bir abimizin hatırasına saygı gösteriyoruz, onu anıyoruz. Ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Zor tabii ki 40 yaşında evlat kaybetmek, 40 yaşında genç bir babayı, kocayı kaybetmek zor. Izdıraplarını anlıyoruz ve şiddetle karşı karşıya gelen meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. İnşallah medyaya yönelik şiddet de devam etmez diyoruz."


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mezar başında toplananlar
-Kuran okunması
-Dua edilmesi


Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, ()

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