GAZETECİ KADİR DEMİREL'İ ÖLDÜREN DAMADI HAKİM KARŞISINDA

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'in de ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Cemil Karanfil, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle avukatlarıyla görüşmediği için davası karara bağlanamadı.

Cemil Karanfil'in yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı. Avukat İrfan Öge, müvekkili Cemil Karanfil'in psikolojik rahatsızlık yaşadığını, avukatları ve ailesiyle görüşmediğini belirterek, "Bu nedenle esas hakkındaki savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme heyeti de sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

MÜTALAAYA KATILMIYORUZ, EN ÜST SINIRDAN CEZALARIN TAYİNİNİ TALEP EDERİZ"

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçilerin Avukatı "Mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın hem maktule hem de müştekiye karşı eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmamaktadır. Sanığın eylemden sonra pişmanlığını gösterir olgular olmadığını tekrarla maktul yönünden "Tasarlayarak adam öldürme" ve müşteki yönünden de "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan verilecek cezasının üst sınırdan tayinini talep ederiz" dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK YAŞAMAKTADIR

Sanık avukatı İrfan Öge de "Müvekkilim Karanfil'in psikolojik rahatsızlık yaşamaktadır. Bizimle ve ailesi ile görüşmemektedir. Bu nedenle esas hakkında savunmamızı hazırlamak üzere bir celse daha süre verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

SANIK VE AVUKATINA SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Cemil Karanfil'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için dosyanın bulunduğu aşamayı dikkate alarak son kez süre verdi. Duruşma Mayıs ayına ertelendi.

MÜTALAA GEÇEN DURUŞMADA AÇIKLANMIŞTI

Cemil Karanfil'e, Kadir Demirel'e yönelik eyleminden dolayı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, eşi Esma Karanfil'e karşı eyleminden dolayı ise "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Görüntü Dökümü: (Arşiv)

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-Karanfil'in arşiv görüntüleri