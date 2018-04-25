Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20 gün hapis cezası (1)
Serpil KIRKESER - İstanbul - GAZETECİ İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı....
25 Nisan 2018 Çarşamba 14:24
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