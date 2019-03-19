İSTANBUL, () HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.
GAZETECİ GÜLDEN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL, () HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok...
19 Mart 2019 Salı 13:19
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