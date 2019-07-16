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GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN AVUKATININ BERAAT TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,()-ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in  "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, yurtdışında...

GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN AVUKATININ BERAAT TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,()-ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in  "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, yurtdışında yaşayan sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok'un Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünün ihlali kararını öne sürerek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi talebi reddedildi. Mahkeme, Deniz Yücel'in istinabe yoluyla alınan ifadesinin beklenmesine karar verdi. 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanık Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok katıldı. Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na yazılan istinabe evrakının henüz dönmediğini belirtti. Başkan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin kararının (Deniz Yücel'in bireysel başvuruda bulunması ve hak ihlali kararı verilmesi) ise dosyaya gönderildiğini ifade etti.

"İSTİNABE EVRAĞI BEKLENMEDEN BERAAT KARARI VERİLSİN"
Bunun üzerine söz verilen avukat Veysel Ok, "Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra davanın bittiği görüşündeyiz. Mahkeme kararında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda istinabe evrağı beklenmeden sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İFADESİNİN BEKLENMESİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki istinabe evraklarının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor. 

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