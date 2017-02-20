GAZETECİ CEM KÜÇÜK'ÜN KARDEŞİNİN OTURDUĞU EVE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngörendeki eve nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu eve saat 19.00 sıralarında, nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti. Cem Küçük'ün yengesi ve iki yeğenin evde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de evde delil incelemesi yapıyor.

Gazeteci Cem Küçük basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saat tam 19.00'da televizyondayken reklam arasında kardeşimin eşi aradı. Eve ateş ediliğini, kurşun izleri olduğunu söyledi. O esnada yengem ve iki yeğenim de evde. Polislerin yaptığı araştırmaya göre 4 el ateş edilmiş olduğu görülüyor. Terör olayı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tesadüf gibi görünmüyor, bilinçli yapılmış. Evin her şeyi benim üzerime görünüyor ama ben oturmuyorum. Kardeşimin 10 yıldır kullandığı bir ev burası, arası benim de gelip gittiğim yer. Terör örgütlerinden birinin işi gibi görünüyor. İstanbul emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bey detaylı inceleyip araştırıyorlar. Eğer bizi terör örgütlerine korkutmak, yıldırmak için yapılan bir eylemse benim gibi birini asla yıldırmaz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeirnden görüntü

-Cem Küçük'ün açıklamaları