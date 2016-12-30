Gazeteci Ahmet Şık "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklandı



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle dün gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şık “Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Beş yıl öncesinin aynısı tekrar ediyor” diyerek sorulara yanıt vermedi.



'GAZETECİLİĞİ BÖYLE SORUŞTURAMAZSINIZ'



Avukat Can Atalay’ın verdiği bilgiye göre İstanbul Basın Savcısı Fahrettin Kerim Yerli, bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, gözaltında tutulan Ahmet Şık’ın ifadesini aldı.



Sorulara yanıt vermeyen Şık, “Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Beş yıl öncesinin aynısı tekrar ediyor” dedi. Ahmet Şık emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şık mahkemece tutuklandı.



'GÖRÜŞEMEZSEK ENSEYİ KARARTMAYIN'



Avukat Efkan Bolaç, Twitter hesabından Şık'ın tutuklama kararı öncesi salona girerken, "Görüşemezsek hoşça kalın, enseyi karartmayın" dediğini aktardı.





375 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI



Ahmet Şık, Mart 2011'de, 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve gazeteci Nedim Şener'le birlikte 375 gün cezaevinde kalmıştı.



EMNİYETTE İFADESİ ALINDI



Soruşturmayı yürüten savcı tarafından emniyette sorgusu yapılan gazeteci Ahmet Şık, öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Polisler eşliğinde basın savcılığı bürosunda bekletilen Ahmet Şık hakkındaki savcılık kararı, saat 14.30 sıralarında belli oldu. Savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ahmet Şık’ın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine Şık, polisler eşliğinde nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bu arada CHP’li milletvekili Barış Yarkadaş ile birlikte yakınları da Ahmet Şık’a destek olmak için adliyeye geldi.



SAVCILIK SORGUSU EMNİYETTE YAPILDI



"Terör örgütü propagandası yapmak" ve TCK’nin 301. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti’ni yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan Ahmet Şık’ın sorgusu savcılık tarafından emniyette yapıldı. Savcılık sorgusunda Şık’a attığı tweetler, 14 Mart 2015’te yayımlanan "Ya Apo Kandil’e, ya biz İmralı’ya" başlıklı yazısıyla terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık ile yaptığı röportaj, 8 Temmuz tarihli "Bizimki gazetecilik, sizinki ihanet" başlıklı ve 9 Temmuz tarihli "MİT TIR’ları savcısı, MİT, Reyhanlı’ya göz yumdu" başlıklı MİT TIR’larına ilişkin yazısı, 13 Şubat tarihli " TIR’daki sır aydınlandı" yazıları soruldu.





Ahmet Şık’a ayrıca 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde Basın Özgürlüğü Çalıştayı’nda "PKK için çalışanlar da gazetecidir" şeklindeki açıklaması soruldu.