GASPETTİKLERİ TEKEL BAYİSİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KAÇTILAR... BOĞUŞMA ANLARI KAMERADA

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,() GÜNGÖREN'de alış veriş yapacakmış gibi tekel bayisine giren 3 kişi, etkisiz hale getirdikleri bayiyi bıçaklayarak kaçtı. 8 bin lirayı kasadan alıp kaçan şüphelilerin, kasadan para almaları, bayiyi etkisiz hale getirme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 11 Aralık'ta Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kişi bayi Haydar Çamlıca'dan enerji içeceği almak istedi. Haydar Çamlıca enerji içeceklerini dolaptan aldığı sırada, tezgahın arkasına geçen kişi, onu tuttu ağzını kapatmaya çalıştı. Aralarında boğuşma başlayınca, diğeri de yardıma gelerek Çamlıca'yı dükkanın hemen arka bölümündeki depoya sürükleyip etkisiz hale getirldi. Bu sırada gözetlemede bulunan 3'üncü kişi de tezgahın arkasına geçerek. Kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı aldı. Tekrar tezgahın üzerinden atlayan, hırsız elinden düşürdüğü paraların bir kısmını tekrar yerden topladı. Bir diğeri de kasada para kalıp kalmadığını kontrol etti. Bu arada paraların alındığını gören depo bölümündeki hırsız, kaçarken Haydar Çamlıca'yı 3 yerinden bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan 3 gün tedavi gören Haydar Çamlıca, 3 kişinin normal alışveriş yapar gibi dükkana girdiğini söyledi. İki kişiyle 7-8 dakika boğuştuğunu belirten Çamlıca, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şahıslar 3 kişi geldi normal alışveriş yapar gibi. Niyetleri başkaymış o anda kavrayamadım. 'İki tane enerji içeceği verir misin?' dediler. Ben de dolaptan iki tane enerji içeceği alıp tezgaha koyduğum da baktım şahsın bir tanesi yanımda. 'Ne işin var senin yanımda?' dedim o sırada poşuyu ağzıma tuttu. Bir boğuşma oldu, arka depoda etkisiz hale getirdiler. Bir şekilde boğuşarak kurtuldum, ondan sonra da bıçaklandım. 7-8 dakika boyunca boğuştum. 3 bıçak darbesinden iki tanesi göbeğime, bir tanesi kalbimin altına isabet etti. Biraz daha yukarı gelmiş olsaydı bıçak, hayati tehlikem vardı. Emniyet güçleri şahıslar yakalamak için çalışmalara devam ediyor. Yakalanmasını istiyorum. Yaklaşık 8 bin TL kaybım var."

Yaşanan hırsızlık ve bıçaklama olayı tekel bayinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Tekel bayine giren 3 kişi bir süre etrafı kontrol ettikten sonra Haydar Çamlıca'nın ağzını kapatarak etkisiz hale getirmeye çalışıyor. İki kişi Çamlıca'yı depo bölümüne sürükledikten sonra arkada kalan son kişi kasada bulunan paraları alıyor. Daha sonra 3 hırsız koşarak kaçıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Haydar Çamlıca röp

-Çamlıca'nın olay yerlerini göstermesi

