GASPÇILARIN PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL
Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Oto parka girmeleri
-Araçtan inip kaçmaları
-Sokak kameralarına yansıyan görüntüleri
-Para dolu çantayla kaçmaları
-Gasp anı
-Detaylar
08.05.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180508015
08.05.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180508018
08.05.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180508027