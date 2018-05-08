(gaspçıların görüntüsüyle)- İSTANBUL'DA 1.2 MİLYON LİRALIK GASP 

- 1 milyon 200 bin liralık gasp sonrası kaçan 4 kişi güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL

Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Şüpheliler kaçarken polis ekiplerine ateş etti. Esenyurt'ta aracı bırakıp kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

"YOL KONTROLÜ YAPAN POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR"

Olay saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyumcukent'ten çıkan 34 BA 4291 plakalı kurye aracını lüks araçla takibe alan şüpheliler kurye aracının önünü kesti. Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi alarma geçti. Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkan gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemelerde bulundu. Parayla kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Gaspa uğrayan kuryelerden birinin görüntüsü

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-Olay yeri

-Kurye aracından görüntü

-Polis ekipleri

-İnceleme yapılması

-Yerdeki boş kovanlar

-Gasp edilen kişiler

-Terk edilen otomobil

-Polisin inceleme yapması

-Polis otosundaki kurşun delikleri

-Detaylar

08.05.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180508015

08.05.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180508018

08.05.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180508027