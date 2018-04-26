GASP ETMEYE ÇALIŞTIĞI ARACIN SAHİBİNİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI

İSTANBUL -

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı.

Fatih'te dün gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen Ahmet Eren'in bir kişi önünü kesmiş ve otomobilini gasp etmek istemişti. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren de aracını gasp etmeye çalışan kişi ile kavga edince şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olay sonrası Ahmet Eren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli de hızla olay yerinden kaçmıştı.

POLİS EKİPLERİ 107 GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ TEK TEK İNCELEDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ile Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri olay sonrası çok yönlü soruşturma başlattı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği çevredeki araştırmaları sonucunda önce kaçan şüphelinin eşgalini ve ismini belirledi. Daha sonra da soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri Erkan Ö. isimli şüphelinin kaçış istikametini tespit etti. Polis ekipleri çevrede bulunan işyerlerine ait 107 güvenlik kamera görüntüsünü tek tek inceledi.

CİNAYET ZANLISINI OPERASYON SONUCU YAKALADI

Araştırmaların ardından polis ekipleri şüphelinin bulunabileceği 5 ayrı adresi belirledi. Polis ekipleri tespit edilen adresleri tek tek basarak operasyon düzenledi. Olay sonrası kaçan Erkan Ö. isimli şüphelinin Siilivri'de olduğu tespit edilince polis ekipleri çalışmalarını o tarafa yöneltti. Polis ekipleri Siilivri'de belirlenen adrese yaptıkları baskın sonucunda Erkan Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Fatih Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin eminyete getirilmesi

- Genel ve detaylar

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki yaralının görüntüsü

- Polisin önlemi

- Yaralının hastaneye kaldırılması

- Polisin olay yeri çalışması

- Sürücünün aracının görüntüsü

- Genel ve detaylar

25.04.2018 - 04.39 Haber Kodu : 180425002