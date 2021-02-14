Gara'da 13 şehit! Terör örgütü PKK'ya tepki yağdı

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 asker, polis ve sivil ise hain terör örgütü tarafından öldürüldü. Terör örgütüne lanet yağdı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 53 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirtti. Alıkonulan 13 asker, polis ve sivil de terör örgütü tarafından öldürüldü. Terör örgütüne tepki yağdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün şehit ettiği 13 kişi arasında 6 yıl önce Kuzey Irak'ta alıkonulanların da olduğunu belirterek, "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi... Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var" dedi.

Soylu, "Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edildiği olaya ilişkin sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' gibi paylaşımlar yapan, ayrıca PKK/KCK terör örgütünce kaçırılan vatandaşların görüntülerini yayınlayanlar ile paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.

AKAR'DAN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Terör örgütünün sözde üs bölgelerinde Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi. Harekat hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar şunları söyledi:

"Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı."

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 53 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.

FUAT OKTAY: KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: TERÖR ÖRGÜTÜNE VE DESTEKÇİLERİNE LANET OLSUN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, on üç sivil vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürülmesinin ardından terör örgütünü ve onun tüm destekçilerini lanetledi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

KALIN: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklamada, "PKK, Gara'da 13 sivil tutsağı bir mağarada infaz etti. Terör örgütü Türk ve Irak güvenlik güçlerine saldırıyor. Suriye'nin kuzeyinde terör saldırılarına devam ediyor. Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır. Ama sessiz kalmayacağız" dedi.

AK PARTİLİ ÇELİK: TÜM İNSANLIĞA SALDIRI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, "Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK terör örgütünün, bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdiğini, 13 masum vatandaşın canice öldürüldüğünü belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar.

Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

ALTUN: KÖKÜ KAZININCAYA KADAR...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatının sona ermesi hakkında, "Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.

SOYLU: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi Milletimize ve Şehitlerimize mahcup etmesin... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin sağ ele geçirildiği, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiği ve 10 Şubat 2021'de başlatılan operasyonun tamamlandığı bildirilmişti. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan ve vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığı belirtilmişti.

BAHÇELİ: PKK'NIN SONU GÖRÜNDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü.

PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

KURTULMUŞ: KARARLILIKLA VE AMANSIZ BİR ŞEKİLDE...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NAN BAŞSAĞLIĞI MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayınladığı mesajda, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AKŞENER: TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun..." dedi.

DAVUTOĞLU: TERÖRE LANET OLSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Teröre lanet olsun! Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: ŞİDDETLE LANETLİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter'dan "Gara’da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK’yı şiddetle lanetliyorum" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Pençe Kartal hareket bölgesinde 13 sivil vatandaşımız hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.