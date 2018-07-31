Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtında silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi 

TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine 31 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA ()
TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine 31 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA...
31 Temmuz 2018 Salı 16:07
TSK tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine 31 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA ()
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