Gar katliamı sanıklarından 9'u için 101 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan 9'u için, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, örgüt üyeliğinden yargılanan bir sanığın da aynı suçlardan yargılanması için soruşturmayı yürüten savcılığa ihbarda bulunulmasını talep etti.



Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı. Gün boyu süren duruşmada söz alan müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasını vermemesi gerektiğini, eksik soruşturma yürütüldüğü için bütün sorumluların yargılanmadığını ileri sürdüler. Avukatlardan İlke Işık, katliamın göz göre göre işlendiğini, saldırının planlayıcısı Yunus Durmaz'ın izlendiğini ve hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen yakalanmadığını söyledi. Işık, davanın bir an önce bitmesini kendilerinin de istediğini ancak olayda ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmadığını belirtti. Bunlar dışında soruşturmayla ilgili bazı eksikliklerin bulunduğunu belirten Avukat Işık, böyle bir durumda savcının mütalaasının alınmamasını gerektiğini belirtti.



SAVCI, AVUKATLARIN TALEPLERİNE RAĞMEN MÜTALAASINI AÇIKLADI



Müşteki avukatlarının taleplerine rağmen Savcı Adnan Gümüş, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaada sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, bu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



SANIK EKİCİ İÇİN AYNI SUÇLARDAN DAVA TALEBİ



Savcı Gümüş, 'örgüt üyeliği' suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını istediği sanık Erman Ekici'nin de, 9 sanıkla aynı suçu işlediğini, bu davada bu suçlar yönünden yargılanmayan sanık Ekici hakkında soruşturmayı yürüten savcılığa ihbarda bulunularak, 101 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 bin 730 yıl hapis cezası istemiyle hakkında yeniden dava açılmasının talep edilmesini istedi.



9 SANIK İÇİN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTEDİ

Savcı, sanıklardan Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz ve Burak Ormanoğlu'nun 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Burak Ormanoğlu hakkında ayrıca, 'vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmak' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz patlayıcı bulundurmak' suçlarından ayrıca 24 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.



FİRARİ SANIKLARIN DOSYASININ AYRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyalarının ayrılmasını, öldüğü belirlenen Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesini talep etti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()