GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM YENİDEN BAŞLADI

*YENİ BİR İŞ MAKİNESİ GETİRİLDİ, YIKIM YENİDEN BAŞLADI

Haber - Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Galatasaray Adası'ndaki yıkım için Heybelida Çıkartma gemisiyle getirilen iş makinesi arızalanmış ve saat 05.00'de başlayan yıkıma saat 07.00 sıralarında ara verilmişti. Yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Yıkımın bugün tamamlanması bekleniyor.



Görüntü dökümü:

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-Getirilen kepçeden görüntü

-Kepçenin çalışması

-Yıkım çalışmasından görüntü

-Genel ve detaylar

