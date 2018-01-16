GALATA KÖPRÜSÜ'NDE TRAMVAY RAYLARI ARASINDA BALIK AVLADILAR





Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Galata köprüsü üzerinde Haliç ve Boğaz tarafında alışkın olduğumuz olta balıkçıları tramvay raylarının arasına girdi. Karaköy ve Eminönü'nü birbirine bağlayan Galata köprüsü üzerindeki tramvay rayları arasından denize saldıkları olta ile balık tutanlar dikkat çekti. Bu kişilerin köprü üzerinde yer bulamadıkları için mi yoksa başka bir sebepten mi orayı tercih ettikleri anlaşılamadı. Rayların arasından yapılan balık avında bolca kefal çıktığı görüldü. Tramvayın geçişi sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü

-Galata köprüsü

-Tramvay rayları arasından olta ile balık tutanlar

-Tramvay geçişi

-Oltaya gelen balıklar

-Kovalardaki balıklar

-Genel ve detay görüntüler





