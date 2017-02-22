"FUTBOLDA ŞİKE DAVASI"NIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI SÜRÜYOR

Yüksel KOÇ / İSTANBUL

FETÖ / PDY'nin “Futbolda şikeö soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanık hakkında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle aılan davanın üçüncü duruşması sorgularla devam ediyor. Sorgusu yapılan tutuksuz sanık gazeteci Ekrem Açıkel, bir terör örgütü üyesi olarak duruşmada bulunmaktan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülen, 15'i tutuklu 108 sanıklı davanın bugünkü duruşmasına, 14'ü tutuklu 33'ü tutuksuz 47 sanık ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmanın sabah yapılan oturumunda, tuttuğu rapor ile şike soruşturmasının başlamasına neden olan tutuklu polis memuru Lokman Yanık'ın sorgusu yapıldı. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Baransu, Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıklar, hazırlanmadıklarını belirterek savunma için süre istediler.

Duruşmanın öğleden sonra yapılan oturumuna, tutuksuz sanık gazeteci Mahmut Ekrem Açıkel'in sorgusu ile başlandı. Burada bir terör örgütü üyesi olarak bulunmaktan derin bir üzüntü duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Açıkel, “Hiçbir dönem bir FETÖ kuruluşunda çalışmadım, çalışmayı aklımdan bile geçirmedim. İşsizken bile çalışmadım. FETÖ bağlantılı hiçbir eğitim kurumunda eğitim görmedim. FETÖ iddialarını kesinlikle reddediyorumö dedi.

Polis adliye muhabirlerinin mecburen güvenlik ve hukuk camiasıyla iletişim içinde olduğunu söyleyen Açıkel, “O gün ben de bilgi almaya çalıştım. 19 Nisan 2016 tarihinde de ben gözaltına alındım. Sabah saat 07.00'da sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi'ne götürüldüğümde birlikte çalıştığım meslektaşlarım önceden öğrenip oraya gelmiş. Oysa o soruşturma ve operasyon gizliydiö dedi.

“Şike operasyonunu attığım bir tweet nedeniyle önceden bildiğim iddia ediliyorö diyen Açıkel, “O tweet ile kastım, seçimden sonra peş peşe KCK ve benzeri operasyonlardır. Bu operasyonları kast ederek o tweeti attım. Öğrendiğimde televizyonu açtım. Aziz Yıldırım'ın Vatan'a gidişi canlı yayınlanıyordu. Eğer önceden haberim olsaydı, aracımı önceden belirler, oraya gider o canlı yayını ben yapardım. Ben ilk bağlantımı Mehmet Ali Birand'ın talimatıyla CNN Türk'e yaptım. Benim ilk yayınım Kanal D ve CNN Türk, öğlen bülteninde oldu. Ben soruşturmalarla ilgili teknik ve fiziki takip görüntüsü yayınlamadım. Teknik ve fiziki takip görüntüsünü bazı gazeteler 3-4 Temmuz tarihinde yayınladı. Önceden haber alsaydım, 17-25 Aralık tarihinde büyük haberlere imza atardımö dedi.

Açıkel, 3 Temmuz operasyonunu, operasyon öncesi sanıklardan Mutlu Ekizoğlu'dan telefondan öğrendiğine ilişkin iddiaları kabul etmedi. Hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağına ilişkin kararının kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmasını isteyen Açıkel, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşmada hazır bulunan diğer tutuksuz sanıklar hazır olmadıklarını belirterek süre istediler. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmaya yarın sabaha kadar ara verdi.