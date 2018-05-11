Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

FUTBOLDA ŞİKE DAVASI: GÜLEN'İN AVUKATLARINDAN ORHAN ERDEMLİ'YE TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatlarından...

FUTBOLDA ŞİKE DAVASI: GÜLEN'İN AVUKATLARINDAN ORHAN ERDEMLİ'YE TAHLİYE...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli'nin adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi. 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de 4 gün boyunca devam eden davanın bugün ara kararı açıklandı. Ara kararını Çağlayan'da açıklayan mahkeme heyeti, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in eski avukatı tutuklu sanık Orhan Erdemli'nin, mevcut delil durumu, suç vasfının sanık yararına değişme ihtimali, sanığın örgütsel yapıya ilişkin verdiği ifadelerin tutarlı olması ve somut bilgiler içermesi, sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin yakalanması, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilir olmasını dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Erdemli hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 25 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşmanın 23 Temmuz'da Silivri'de yapılması kararlaştırıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314