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FUHUŞ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul İstanbul'da tehditle senet imzalattıkları ve çok sayıda kadını fuhuşa zorladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü...

FUHUŞ OPERASYONUNDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
İstanbul'da tehditle senet imzalattıkları ve çok sayıda kadını fuhuşa zorladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 14 kişiden 10'u tutuklandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hakan A., Durmuş K., Niyazi A., Şükrü B., Vedat D., Abdülkadir H., Selami B., Salih D., Abdullah I. ve Emre Ç., “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek", “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, “Rüşvet almak ve vermek", “Yağma" suçlarından tutuklandılar. 

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
İki şüphelinin tutuklanma talebini reddederek serbest bırakan mahkeme, iki şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı 
-Hakan A.'nın görüntüsü (ilk çıkan mavili)
-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi
-Genel ve detaylar
(Polis Kamerası)
-Polis operasyonundan görüntüler

28.12.2017 - 14.17 Haber Kodu : 171228098

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