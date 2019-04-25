Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son dönemde ilgili bakanlıklarımız ve STK’larımız tarafından yürütülen ve kurulumuz tarafından koordine edilen özverili çalışmalar neticesinde Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sıraya yükselmiştir" dedi.



Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu(YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı. Kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantının üyelik yapısının yeniden düzenlenmesinin ardından yapılan ilk oturum olduğuna dikkat çekti.



'TÜRKİYE EN REFORMCU ÜLKE OLARAK TESCİLLENDİ'



Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin kararlılığın yeniden vurgulandığına dikkat çeken Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik reform niteliğinde çok sayıda adım atıldığını aktararak, şöyle konuştu:



"Ulusal ve uluslararası şartlara göre ‘esnek ve süreklilik arz eden’ politikalar belirlemeye özen gösterdik. Bunun yanı sıra kağıt üzerinde değil, uygulamada yatırımcıların önünü açacak ve süreçleri hızlandıracak yöntemler belirledik. Bu bakış açımız ve gayretlerimiz neticesinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada ‘en reformcu ülke’ olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Yatırım ortamının iyileştirilerek alınan sonuçlarda elbette YOİKK’in önemli katkıları bulunmaktadır. Tüm bu reform çalışmaları, kapsamlı istişareler ve sizlerin temsil ettiği kesimlerden gelen talepler göz önünde bulundurularak, hayata geçirilmiştir. Son dönemde ilgili bakanlıklarımız ve STK’larımız tarafından yürütülen ve kurulumuz tarafından koordine edilen özverili çalışmalar neticesinde Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 17 sıralık bir iyileşme göstererek, 43'üncü sıraya yükselmiştir.”



'ÇÖZÜME YÖNELİK, DOĞRU TANIMLANMIŞ VE SONUÇ ODAKLI'



YOİKK'in sorunları çözme platformu olmanın ötesinde, yatırım çekmek için uygun yatırım iklimini oluşturmayı hedefleyen bir perspektif ile hareket edeceğini vurgulayan Oktay, "Bugün yol haritası ve işleyişini ana hatlarıyla belirleyeceğimiz kurul çalışmalarımızda 'katılımcı ve yenilikçi' bir işbirliği ruhunu hakim kılmayı hedefliyoruz. Kurul üyelerimizin yatırım ortamını daha da geliştirmek amacıyla sunacağı çözüme yönelik, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform önerilerini öncelikli olarak sürece dahil etmeyi planlıyoruz. Tüm aşamaları şeffaf olacak şekilde ‘uzmanlık alanlarına göre ilgili çalışma grupları ve kurul’ faaliyetleriyle bu masanın etrafında oturan tüm katılımcıların temsil ettiği kesimler, sürecin aktif parçası olacaklar" diye konuştu.



'REKABETÇİ KALABİLMEK İÇİN DAHA ÇOK GAYRET ETMEMİZ GEREKİYOR'



YOİKK’in yapacağı katkı ve yönlendirmelerin milli kalkınma hamlesi için önemli etkileri olacağını ifade eden Oktay, "Yatırım ortamındaki iyileşme neticesinde ülkemize yönelecek uluslararası yatırımların katma değer oluşturmasını; ülkemize teknoloji transferi sağlanmasını, istihdam rakamları ve cari dengemizin daha olumlu seyir izlemesini bekliyoruz. İçinde yaşadığımız küresel rekabetin kızıştığı ve finansal sıkılaşmanın olacağı bu dönemde rekabetçi kalabilmek ve uluslararası yatırımları çekebilmek için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Atalarımız ‘Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz’ demişler. Baş başa verip, kurulumuzu daha etkin ve işlevsel hale getirerek hep birlikte, sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirerek, ülkemizi yatırım konusunda bölgenin önde gelen cazibe merkezi haline getirelim" değerlendirmesinde bulundu.

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Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()-