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Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi (2)

  YOİKK EYLEM PLANI HAZİRAN SONUNDA KARARA BAĞLANACAK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yazılı açıklama...

Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi (2)

 

YOİKK EYLEM PLANI HAZİRAN SONUNDA KARARA BAĞLANACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanı Kararından sonra düzenlenen ilk toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler tüm paydaşlarla birlikte kararlaştırılarak, bugüne kadar Kurul bünyesinde yapılmış çalışmaları çok daha ileriye taşımanın yöntemleri ve yol haritası belirlenmiştir. Bu çerçevede Kurul üyelerinin sunacağı çözüme yönelik, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform önerilerinin öncelikli olarak sürece dâhil edilmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilen toplantıda yeni yapısıyla YOİKK'in 2019 yılının birinci yarısını kapsayan çalışma takvimi belirlenmiştir. Kurul üyeleri tarafından eylem planları ve çözüm önerilerinin, 17 Haziran 2019 tarihine kadar YOİKK'e sunulmasına karar verilmiştir. Haziran ayı sonunda yapılması öngörülen YOİKK toplantısında eylem planı karara bağlanacaktır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun yapacağı katkı ve yönlendirmeler milli kalkınma hamlemiz için önemli sonuçlar doğuracak ve Türkiye'yi 2023'e daha güçlü taşıyacaktır."

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