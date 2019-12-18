Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetlerarası çalışma...
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı. Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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