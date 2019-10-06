FUAT OKTAY ETNOSPOR'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul,()

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlediği, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluk çadırında ok attıktan sonra açıklamada bulundu.

3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festivalin son gününde, kapanış programı ve ödül töreninden önce festival alanını ziyaret eden Oktay ve Erdoğan, ok attıktan sonra açıklama yaptı.



"ÇOK YATKIN OLMAMIZ GEREKEN ŞEYLERE UZAK KALDIK"

Okçuluk sporunun çok keyifli olduğunu ifade eden Oktay, “Değerlendirmeyi gördünüz işte biraz önce. Son derece zevkli. Kesinlikle sadece tavsiye ediyoruz olayı değil bu başka bir konuda ata sporları, geleneksel sporlar. Ve bu sadece kendi Türk dünyamız olarak da değil. Tüm dünya neredeyse geleneksel sporlarını canlandıran, canlandırmaya çalışan bir federasyonun düzenlediği bir festival. Muhteşem bir şey. Dolayısıyla biz de gördüğünüz gibi alışmaya çalışıyoruz. Çok yatkın olmamız gereken şeylere o kadar uzak kaldık ki. Son derece zevkli. Tabii son gün olduğu için artık, bir sonraki yıla gelmeyenleri veya yine gelenleri tekrar davet edelim. Son derece güzel. Çocukların kendi ata sporları ile tanışıyor olmaları, nereden geldikleri ile alakalı aslında bir bağ kuruyor olmaları. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek arasında da köprünün kurulmasıyla ilgili çok önemli" dedi.

"ÇOK GÜZEL DÖRT GÜN GEÇİRDİK"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Çok güzel 4 gün geçirdik. Arada biraz yağışla, fırtınayla boğuştuk o biraz talihsiz oldu. Hakikaten bugün insanların coşkusunu kalabalığını ve geç saatlerde yani artık festivalin bitmesi gereken saatlerde yığınla insanın gelmesini görmek bizi biraz bu akşam 21.00'e kadar uzatmaya zorladı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Oktay'ın ok atması

-Erdoğan'ın ok atması

-Oktay ve Erdoğan'ın açıklamaları

-Genel ve detay

