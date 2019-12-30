orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Fuat Oktay: 16 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu ve sigara kullanımı azaldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu...

GÜNDEM 30.12.2019, 11:57
Fuat Oktay: 16 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu ve sigara kullanımı azaldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş gurubunda böyle iyileşmelerin sağlanması için bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun toplantısına başkanlık etti. Oktay, Kurulun 2019 yılı Temmuz ayı toplantısında zararlı alışkanlıklara karşı izlenecek temel stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarını ve mücadelede gelinen noktayı değerlendirerek ‘davranışsal bağımlılıklar ile mücadele’ ve ‘zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri’ içeren eylem planını karara bağladıklarını hatırlattı.

'25 BİN 294 İHLAL TESPİT EDİLDİ'

2019'da bağımlılıkla mücadele alanında sağlanan ilerlemeleri üyelerle paylaşan Oktay, tütün kullanımı ile mücadelede dumansız hava sahalarında denetimin sıklaştırıldığını kaydetti. Oktay, "2019 yılında toplam 3 milyon 86 bin 445 denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Denetim ekiplerinin denetlenmesine yönelik sistem de hayata geçirilerek iller arasında çapraz denetim uygulamasına başlanmıştır. Kaçak tütün ve makaronlara yönelik tedbirler güçlendirilmiş, 2019 yılının ilk 11 ayında 190 milyon 472 bin 89 adet boş makaron ve 364 bin 190 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE 1201 ŞÜPHELİ YAKALANDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Oktay, "2019 yılında bu alanda 1201 şüpheli şahıs yakalanmış, 60 milyon 235 bin 711 TL paraya ve 236 milyon 328 bin 359 TL değerinde mal varlığına el konulmuştur. Ayrıca kumar bağımlılığı ile mücadelede bin 726 kumar makinesine de kolluk güçleri tarafından el konulmuştur. Zorunlu tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkili olmasını sağlamak amacıyla yapılan yasa değişikliği de 2019 yılı içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunun yanı sıra ele geçirilen kumar makinelerinin müsaderesine ve imhasına ilişkin mevzuat değişikliği alt yapısı hazırlanmıştır" dedi.

'52 BİN 424 METRUK BİNA YIKILDI'

Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019 yılında da kararlılıkla devam edildiğini aktaran Oktay "Bu kapsamda Kasım ayı sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424'ü yıkılmış, 18 bin 147'si rehabilite edilmiştir. 12 bin 839 binanın yıkım süreci ise devam etmektedir. Bunların yanı sıra park ve sokak aydınlatmaları konusunda tespit edilen eksiklikler giderilerek parklardaki güvenlik önlemlerine ağırlık verilmiştir. Diğer taraftan, bağımlı vatandaşlarımızın tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerine ailelerini de dahil eden ve ailelerine de psikososyal destek sağlanmasını içeren bir model geliştirilmiş; mevzuat altyapısı oluşturulmuştur" diye konuştu. 

'16 YAŞ ÖĞRENCİLERDE SİGARA KULLANIMI AZALDI'

Oktay, 16 yaş grubu öğrenciler arasında yapılan bağımlılık ile ilgili bir araştırmaya da dikkat çekerek şu mesajları verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş gurubunda böyle iyileşmelerin sağlanması için bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak yapılan çalışmaların toplum tarafından bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak, sunulacak yeni hizmetleri planlamak ve iş birliğini güçlendirmek için ulusal düzeyde bir seferberlik gerekmektedir. Buradan bir kez daha kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Milletvekillerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi, yargı mensuplarımızı bağımlılıkla mücadelede etkin katılıma davet ediyorum. Bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını önümüzdeki yıl da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () 

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort