Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

FSM KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN BİR GENÇ BOĞAZDA KAYBOLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL () Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin, boğazda kaybolan kişiyi arama...

FSM KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN BİR GENÇ BOĞAZDA KAYBOLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL ()
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin, boğazda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. 25 yaşlarında olan bir kişi, köprü üstüne gelerek demir korkuların aşarak intihar etmek istedi. Köprü üzerinden geçen sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kısa bir süre sonra korkulukları aşarak köprüden atlayan genç, boğazda kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisine bağlı ekiplerin kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisinin aramaları
-FSM Köprüsünden detay görüntü
-Boğazdan detay görüntü
-Arama çalışmaları 
-Genel ve yakın detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325