Fox TV'nin Azerbaycan yayını durduruldu

FOX Tv Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın eleştirel konuşmasının ardından, televizyon kanalının Azerbaycan'daki yayını durduruldu.



Fox TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberlerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'i, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atamasının ardından, Fatih Portakal'ın eleştirel yaklaşımı Azerbaycan'da büyük yankı toplamıştı. Bugün internet sitelerinde yapılan yayının garezli olduğu ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar verdiği şeklinde haberler manşetlere taşındı. Birçok Sivil Toplum kuruluşu ve bazı milletvekilleri de bugün kendi sosyal hesaplarında bu konuyu gündeme taşıyarak, Fatih Portakal'ı eleştirdi. Bunun üzerine sosyal medyada Fatih Portakal adına eleştiriler ülke geneline yayıldı. Akşam saatlerinde ise Azerbaycan Fox TV'nin, Azerbaycan yayınını durduruldu.