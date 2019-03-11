CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur."
flaş//Yeniden
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit’teki olayda kesin ihraç...
11 Mart 2019 Pazartesi 16:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.