Flash! Türk askeri kıbrıstan çekilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cenevre'de Kıbrıs zirvesi) Türk askerinin çekilmesi söz konusu değil.
ayrıntılar gelecek..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cenevre'de Kıbrıs zirvesi) Türk askerinin çekilmesi söz konusu değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cenevre'de Kıbrıs zirvesi) Türk askerinin çekilmesi söz konusu değil
13 Ocak 2017 Cuma 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cenevre'de Kıbrıs zirvesi) Türk askerinin çekilmesi söz konusu değil.
ayrıntılar gelecek..
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