AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Gazeteci Mehmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.
Flash! Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Gazeteci Mehmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.
11 Ocak 2018 Perşembe 23:13
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