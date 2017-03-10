FLASH!.. HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ OLAY YERİNİN HAVADAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİNİ DÖNÜYORUZ
FLASH!.. HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ OLAY YERİNİN HAVADAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİNİ DÖNÜYORUZ
FLASH!.. HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ OLAY YERİNİN HAVADAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERİNİ DÖNÜYORUZ
10 Mart 2017 Cuma 12:36
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