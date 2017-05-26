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Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete çalışanı 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
flash Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete çalışanı 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
26 Mayıs 2017 Cuma 18:42
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Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete çalışanı 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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