: İstanbul için pide fiyatı belli oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin kararına göre, İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak.
: İstanbul için pide fiyatı belli oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin kararına göre, İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak.
25 Mayıs 2017 Perşembe 11:59
: İstanbul için pide fiyatı belli oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin kararına göre, İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak.
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