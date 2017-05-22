dha : Rusya başbakanı Medvedev ile Başbakan yıldırım arasındaki heyetlerarası görüşmenin ardından ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.
dha : Rusya başbakanı Medvedev ile Başbakan yıldırım arasındaki heyetlerarası görüşmenin ardından ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.
22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:49
dha : Rusya başbakanı Medvedev ile Başbakan yıldırım arasındaki heyetlerarası görüşmenin ardından ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı.
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