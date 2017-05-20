: İstanbul Valiliği: Beşiktaş Belediyesi'ne, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır.
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: İstanbul Valiliği: Beşiktaş Belediyesi'ne, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır.
20 Mayıs 2017 Cumartesi 17:33
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