Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadar haince Türkiye'ye karşı karar alınması karşısında AB'ye halen "Ne olur bizi alın" mı diyeceğiz.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadar haince Türkiye'ye karşı karar alınması karşısında AB'ye halen "Ne olur bizi alın" mı diyeceğiz.
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:37
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadar haince Türkiye'ye karşı karar alınması karşısında AB'ye halen "Ne olur bizi alın" mı diyeceğiz.
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