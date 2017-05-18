Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile sıkıntılı giden siyasi ilişkilerden farklı olarak Gümrük Birliğini güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile sıkıntılı giden siyasi ilişkilerden farklı olarak Gümrük Birliğini güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:31
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile sıkıntılı giden siyasi ilişkilerden farklı olarak Gümrük Birliğini güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
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