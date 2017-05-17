dha : "Reian'a katliamı davası" nın görülmesine Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda 11 Aralık'ta başlanacak. Duruşmalar 5 gün aralıksız sürececek
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dha : "Reian'a katliamı davası" nın görülmesine Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda 11 Aralık'ta başlanacak. Duruşmalar 5 gün aralıksız sürececek
17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
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